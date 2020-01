Tech Facebook verwijdert misleidende advertenties over hiv-preventiemiddelen Facebook heeft maandag een aantal advertenties verwijderd die misleidende informatie gaven over het middel PrEP, een middel ter preventie van hiv, meldt Reuters. In de advertenties, die geplaatst waren door letselschadeadvocaten, stond onder meer dat PrEP zou zorgen voor erge schade aan de botten en nieren van mensen die het middel gebruikten.