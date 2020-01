Genealogie-expert Tamura Jones organiseert maandag in samenwerking met MyHeritage een grootschalig DNA-onderzoek naar de afstammelingen van pelgrims in Leiden.

De in Leiden wonende genealoog doet al ruim tien jaar onderzoek naar Leidse afstammelingen van de pelgrims. Zijn onderzoek omvat vijftien generaties in meer dan vierhonderd jaar (1575-2020). Inmiddels is het onderzoek zo ver gevorderd, dat hij levende afstammelingen heeft geïdentificeerd.

In samenwerking met MyHeritage organiseert hij 'Pelgrim DNA-Dagen', waarop hij pelgrimafstammelingen een gratis DNA-test aanbiedt. Het doel is door de resultaten te analyseren interessante ontdekkingen over deze groep en hun voorouders te doen.

De pelgrims kwamen uit Engeland naar Nederland omdat hun geloof hier getolereerd werd. Na een kort verblijf in Amsterdam kwamen ze in 1609 naar Leiden, om daar meer dan elf jaar te blijven. In 1620 vertrokken ze eerst naar Plymouth in Engeland, om vanaf daar met het schip de Mayflower naar de Verenigde Staten te gaan.

Afstammelingen en hun partners worden uitgenodigd om maandag tussen 12.00 uur en 19.00 uur naar De Waag in Leiden te komen om deel te nemen aan het Leiden Pelgrims-project door een gratis DNA-test te doen. De informatie wordt ter plekke vergeleken met de stamboom.

De eerste Pelgrim DNA-Dag werd 25 april vorig jaar, op Internationale DNA Dag, gehouden.