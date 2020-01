Leiden, Oegstgeest en Leiderdorp hebben 2020 ingeluid met een relatief rustige nieuwjaarsnacht. De brandweer moest uitrukken voor enkele kleine containerbranden en de ziekenhuizen in de hele regio Midden-Nederland hebben achttien mensen behandeld aan vuurwerkletsel, meldt de Veiligheidsregio Midden-Nederland woensdag.

In Leiden waren tot 3.30 uur in totaal 46 kleine buitenbranden, met name containerbranden en 'vreugdevuren, die door de brandweer snel waren geblust. De jaarwisseling daarvoor rukte de brandweer met 52 meldingen ongeveer even vaak uit.



De politie in Leiden kwam af op 25 incidenten die aan de jaarwisseling zijn gerelateerd, zoals het afsteken van illegaal vuurwerk en verstoring van de openbare orde. Dat is een stuk minder vaak dan de jaarwisseling daarvoor. Toen rukte de politie nog 46 keer uit voor dergelijke incidenten.

In Leiderdorp bluste de brandweer vijf kleine buitenbranden, ongeveer evenveel als vorig jaar, en rukte de politie uit voor zes incidenten.

De brandweer in Oegstgeest kwam af op een melding van een afvalbrand en er waren geen incidenten die gerelateerd waren aan de jaarwisseling.

Spoedeisende hulp Alrijne ziekenhuis had drukke nacht

De spoedeisende hulp van het Alrijne ziekenhuis had een drukkere nacht dan voorgaande jaren, met name door dronken mensen en slachtoffers van vuurwerkletsel. Voor de spoedeisende hulp in het LUMC en het Groene Hart Ziekenhuis in Gouda was deze nacht vergelijkbaar met vorig jaar.

Gezamenlijk hebben de ziekenhuizen LUMC, Alrijne en Groene Hart achttien mensen behandeld aan vuurwerkletsel en vijf personen aan verwondingen door een vechtpartij.

Iets meer incidenten dan vorig jaar

In vergelijking met vorig jaar waren in de gehele regio Midden-Nederland, waar Leiden onder valt, iets meer incidenten op het gebied van verstoring van de openbare orde, maar volgens de politie waren er geen grootschalige ordeverstoringen of bijzondere incidenten. De politie heeft meerdere aanhoudingen verricht voor het afsteken van illegaal vuurwerk, vernielingen, mishandeling en bedreiging.

Op de meldkamer werd gedurende de hele jaarwisseling extra personeel ingezet om het verwachte grote aantal meldingen te kunnen verwerken.

Vorige jaarwisseling verliep ook rustig

Ook vorig jaar verliep de jaarwisseling in Leiden relatief rustig. Wel raakten toen vier kinderen gewond bij een ontploffing van vuurwerk in de Schubertlaan. Een volwassene raakte ook gewond bij de ontploffing. een 36-jarige man werd toen aangehouden.

Ook werd er bij die jaarwisseling een paar honderd kilo aan zwaar vuurwerk aangetroffen in een bestelbus.