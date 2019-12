Een 78-jarige vrouw is maandag aangereden nadat er een conflict had plaatsgevonden bij een supermarkt in Oegstgeest. Zij raakte daarbij ernstig gewond. De politie is op zoek naar de dader.

Vermoedelijk heeft het conflict zich afgespeeld bij supermarkt Lidl op het Boerhaveplein. De politie meldt dat de vrouw pech had met haar auto en een vrije parkeerplaats wilde reserveren naast haar auto. Zo zou er plaats zijn voor een monteur die de accu's met elkaar kon verbinden.

Een ander persoon wilde op deze parkeerplaats parkeren, wat resulteerde in een conflict. Vervolgens werd de vrouw aangereden. De precieze aard van haar verwondingen is nog onbekend, maar volgens de politie is ze "serieus gewond" geraakt.

De politie is dringend op zoek naar getuigen van de aanrijding of het conflict wat zich daarvoor afspeelde.