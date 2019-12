Leiden

Bellende automobilist met baby in voertuig bekeurd in Leiderdorp

Een bellende automobilist is vrijdag staande gehouden vanwege gevaarlijk rijgedrag op de Engelendaal in Leiderdorp. De man probeerde onder meer een auto af te snijden en van de weg te drukken. "Het meest kwalijke van deze zaak is dat tijdens de gevaarlijke rit een baby in de auto zat", meldt de politie.