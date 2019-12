Een bellende automobilist is zondag staande gehouden vanwege gevaarlijk rijgedrag op de Engelendaal in Leiderdorp. De man probeerde onder meer een auto af te snijden en van de weg te drukken. "Het meest kwalijke van deze zaak is dat tijdens de gevaarlijke rit een baby in de auto zat", meldt de politie.

De man ergerde zich aan een andere auto die wilde invoegen en probeerde te voorkomen dat de auto daarin slaagde. Toen dat toch lukte, haalde de automobilist de inmiddels ingevoegde auto in, sneed hem af en probeerde hem ten slotte van de weg te drukken.

Enkele rechercheurs in burger die ook over de Engelendaal in Leiderdorp reden, zagen het voorval. Zij besloten de man op zijn gedrag aan te spreken en stopten naast hem bij het verkeerslicht. De automobilist had niet door dat hij met de politie te maken had en gebaarde dat hij met de rechercheurs op de vuist wilde.

Toen de rechercheurs uitstapten en zich bekendmaakten, bond de man in en gaf als excuus voor zijn gedrag dat hij z'n dag niet had. De man kreeg boetes voor meerdere overtredingen.