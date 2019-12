Het eerste kattencafé van Leiden opent zaterdag haar deuren.

Initiatiefneemster Chantal Vijlbrief startte eind 2018 een crowdfundingsactie om binnen zestig dagen 22.500 euro op te halen voor de startup van het eerste kattencafé van Leiden.

Vijlbrief liet in juli van dit jaar weten de huurovereenkomst van Haarlemmerstraat 141 te hebben getekend. Haar plan was om in november 2019 open te gaan. Doordat de voorbereidingen langer duurden dan verwacht is de startdatum van kattencafé Sophie bijna twee maanden opgeschoven.

Van zaterdag 28 tot en met dinsdag 31 december opent het kattencafé haar deuren. De eerste dagen zal er vier uur per dag proefgedraaid worden met een beperkte menukaart. Na de officiële opening op vrijdag 3 januari worden de openingstijden en het menu verder uitgebreid.

Om de katten langzaam te laten wennen aan hun nieuwe 'baan' worden de gasten vooraf ingepland. Kattencafé Sophie is voorlopig dan ook alleen na reservering te bezoeken.