In de regio Leiden-Bollenstreek zijn tien personen opgespoord die in zwaar illegaal vuurwerk handelen.

De handelaren zijn opgespoord door een speciaal vuurwerkteam van de politie. Bij alle verdachten is zwaar illegaal vuurwerk aangetroffen. Het vuurwerk is in beslag genomen.

De verdachten zijn woonachtig in Leiden, Leiderdorp, Nieuw-Vennep, Noordwijk, Katwijk en Zoetermeer.

Ook op 150 adressen van klanten van de handelaren is een bezoek gebracht. Daar is veel illegaal vuurwerk in beslag genomen, zoals cobra's, mortierbommen, lawinepijlen, nitraten en illegale cake's.

Het vuurwerkteam blijft nog actief tot de jaarwisseling en sluit niet uit dat er nog meer vuurwerk in beslag zal worden genomen.