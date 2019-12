Met de heropening van Museum De Lakenhal en de terugkomst van dinosaurus Trix heeft Leiden een enerverend jaar achter de rug. Een overzicht van alle belangrijke nieuwsgebeurtenissen van het afgelopen jaar.

Trix is terug

Het skelet van tyrannosaurus Trix is sinds augustus terug in Leiden. Het skelet was twee jaar lang afwezig, maar heeft nu een prominente plek in het vernieuwde Naturalis Biodiversity Center. In 2013 werden de botten van de dinosaurus opgegraven in de Amerikaanse staat Montana.

In augustus opende Naturalis na een jaar opnieuw de deuren. Tijdens de vernieuwing zijn de zalen opnieuw ingericht. Ook zijn de onderzoeksruimten gemoderniseerd. Vanwege de verbouwing was het Leidse museum vorig jaar gesloten voor het publiek.

Nieuw in het museum is een skelet van een trideractops, dat het opgraaf- en preparatieteam van Naturalis de afgelopen jaren zelf uit de grond heeft gehaald en weer in elkaar gezet heeft.

Twee vrouwen zitten in het vernieuwde Naturalis op een poef in de vorm van een zaadcel en doen een 'spermarace', een nieuwe attractie. (Foto: Pro Shots)

Weggestuurde politiechef Leiden

In oktober werd bekend dat de Leidse politiechef Fatima Aboulouafa niet mag terugkeren bij haar eenheid in Den Haag, waar Leiden ook onder valt. Zij werd in september op non-actief gesteld nadat ze zich eerder dat jaar kritisch had uitgelaten over discriminatie en machtsmisbruik binnen de politie.

De kritische houding van de politiechef, die leiding gaf aan 130 agenten, zou bij haar directe collega's tot te veel spanning hebben geleid, waardoor er een onwerkbare situatie zou zijn ontstaan. De weggestuurde politiechef heeft inmiddels aangifte gedaan tegen minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) wegens smaad en laster.

Geen plastic bekers bij Leids Ontzet

Tijdens de afgelopen editie van het Leids Ontzet is het gebruik van ruim 10.000 kilo aan plastic bekers vermeden. Voor het eerst werd gebruikgemaakt van bekers met statiegeld; de bekers konden voor 1 euro bij elke bar in de stad weer worden ingeleverd, een pitcher leverde 5 euro op.

Een dag voor het Leids Ontzet leek het nog even fout te gaan. De horecaondernemers hadden namelijk te weinig statiegeldbekers ontvangen. In de tussentijd hadden veel Leidse cafés plastic wegwerpglazen besteld.

Volgens de organisatie is het Leidens Ontzet het eerste evenement in Nederland waar stadsbreed met een systeem van statiegeldbekers is gewerkt. De organisatie van het evenement was positief over de afname van plasticafval, evenals de raadsleden van verschillende partijen.

Duizenden mensen kwamen af op de viering van het Leidens Ontzet. (Foto: Pro Shots)

Livestreamen mishandeling van neefje

In augustus werd een 27-jarige man opgepakt op verdenking van het mishandelen van zijn achtjarige neefje en het livestreamen hiervan. Beelden van de mishandelingen waren live te zien in een Facebook-groep.

Op de beelden was onder andere te zien dat hij op het kind is gesprongen. Ook is te horen hoe het kind schreeuwt en huilt. De politie kon de man in de nacht van 3 op 4 augustus oppakken omdat er voorwerpen op de beelden te zien waren die naar hem leidden. De man wordt onderzocht door een psychiater en psycholoog.

Koningspython gevonden voor studentencomplex in Leiden

Een bewoner van een studentencomplex in Leiden heeft in mei een koningspython gevonden voor het gebouw. Het is niet bekend hoe het reptiel bij het studentencomplex terecht is gekomen.

De dierenambulance Leiden heeft de slang opgehaald en aangemeld op Amivedi, een website voor het registreren van vermiste en gevonden dieren. Een koningspython is overigens niet gevaarlijk voor mensen. De soort is niet giftig en van nature relatief rustig en vriendelijk.

Het is niet bekend hoe het reptiel bij het studentencomplex terecht is gekomen. (Foto: Dierenambulance Leiden)

Achttienhonderd inwoners ontvangen geen stempas

Ruim achttienhonderd inwoners van Leiden hebben afgelopen jaar geen stempas ontvangen doordat de gemeente Leiden een oud adressenbestand heeft gebruikte bij het versturen van de stempassen voor de verkiezingen op 23 mei.

In het adressenbestand waren de aanpassingen van de afgelopen twee maanden niet verwerkt. Door de fout zijn onder anderen kiezers getroffen die tussen 20 maart en 23 mei achttien jaar zijn geworden en kiezers die in die periode naar of binnen Leiden verhuisd zijn.

Door de fout hebben ook een aantal mensen ten onrechte een stempas ontvangen en zijn de stempassen van inwoners die in de afgelopen twee maanden verhuisd zijn naar hun oude adres gestuurd. Het gaat hierbij om in totaal bijna 2.500 personen.

Museum De Lakenhal na twee jaar durende renovatie geopend

Koning Willem-Alexander heeft in juni Museum De Lakenhal in Leiden officieel geopend. Het museum was twee jaar lang gesloten vanwege een renovatie en uitbreiding. Door de renovatie beschikt het Leidse museum, dat gevestigd is in de zeventiende-eeuwse lakenhal van de stad, over een nieuwe tentoonstellingsvleugel.

Sinds 20 juni is het Leidse museum weer open voor publiek. Sindsdien zijn stukken van de vaste collectie van het museum permanent te zien. Tijdens de twee jaar durende renovatie van het museum waren delen van de collectie elders te zien, waaronder in het Mauritshuis, het Rembrandthuis en het Dordrechts Museum.

Koning Willem-Alexander opent Museum De Lakenhal. (Foto: Sleutelstad/Chris de Waard)

Politie bevrijdt man uit leeg huis na onenightstand

De politie heeft in maart een man die een onenightstand had gehad, moeten bevrijden uit een leeg huis in Leiden. De man kwam er 's ochtends achter dat hij als enige aanwezig was in het pand waarvan de deuren op slot zaten.

Volgens de politie ging de man na een avond in een biercafé met een vrouw mee naar huis. De volgende ochtend werd hij alleen wakker in het huis. Hij wilde vertrekken en trok de deur achter zich dicht. Op dat moment kwam hij erachter dat hij in een gang stond waarvan beide toegangsdeuren op slot zaten.