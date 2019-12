Sinds de opening op 31 augustus van het vernieuwde Naturalis Biodiversity Center in Leiden ontving het museum in vier maanden tijd een recordaantal van 275.000 bezoekers. In 2015, het laatste hele jaar dat het museum in de oude vorm geopend was, bezochten 345.0000 mensen het museum.

Afgelopen maanden bezochten naast de oorspronkelijke doelgroep van ouders en grootouders met kinderen, ook steeds meer volwassenen het museum zelfstandig bezoeken.

Tijdens de verbouwing was alleen de tentoonstelling T. Rex in Town te bezoeken. Ook in het nieuwe Naturalis is Tyrannosaurus rex Trix een publiekstrekker van internationale allure. Naturalis is het enige museum buiten Noord-Amerika dat een bijna compleet T. rex skelet in bezit heeft.

Deze skeletten zijn zeer zeldzaam, er zijn maar een tiental goede exemplaren bekend. T. rex Trix is daarvan het mooist bewaard gebleven exemplaar.