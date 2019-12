Leiden

Verhuiscarrousel op gang vanwege verbouwing Sterrentuin Leiderdorp

Verschillende organisaties in Leiderdorp verhuizen de komende tijd tijdelijk of permanent naar een nieuwe plek omdat het gebouw De Sterrentuin in Leiderdorp komend jaar wordt verbouwd. Het gaat onder meer om Incluzio Leiderdorp, Filmhuis Leiderdorp, de bibliotheek en het Leiderdorps museum.