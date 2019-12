De tweede editie van de Rotary Santa Run Leiden heeft vrijdagavond een recordopbrengst van 20.000 euro opgeleverd. 1270 als kerstman verklede wandelaars liepen mee met de tocht.

De organisatie reikte cheques uit aan de gekozen goede doelen. Zo werd er 6.000 euro gedoneerd aan de Nierstichting, 7.000 euro aan de Voedselbank Leiden en 7.000 euro aan de Stichting Jeugd & Welzijn.

Bij de eerste editie in 2018 liepen er ruim 1.000 kerstmannen mee aan de wandeltocht. De Rotary hoopt dat de ingezette groei doorzet zodat er volgend jaar 1574 wandelaars inschrijven. Een bijzonder aantal voor Leiden. De stad werd immers in 1574 ontzet van de Spanjaarden.

De Rotary Santa Run bestaat al 10 jaar. Het evenement is een groot succes in meer dan 50 steden. Sinds vorig jaar hoort Leiden daar ook bij. In 2018 zamelende de deelnemers in Nederland ruim 400.000 euro in voor het goede doel.