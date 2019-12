Een bestuurder van een personenauto is vrijdagavond ernstig gewond geraakt bij een ongeval op de Haarlemmerstraatweg in Oegstgeest.

De bestuurder van het voertuig botste met hoge snelheid tegen een boom. Daarbij liep het slachtoffer ernstig letsel op. Een ambulance kwam ter plaatse en bracht het slachtoffer met spoed naar het ziekenhuis. De auto liep flinke schade op.

De oorzaak van het incident wordt door de politie onderzocht. Uit sporen blijkt dat de auto eerst in de berm is beland en vervolgens tegen een boom is gebotst.