De VVD, CDA, D66 en ChristenUnie/SGP in Leiderdorp hebben vrijdag het nieuwe coalitieakkoord gepresenteerd. Na de breuk in november wil de nieuwe coalitie vooral "rust en vertrouwen uitstralen".

De onderhandelaars zeggen in het coalitieakkoord voor een verbindende stijl van besturen te kiezen. "Een open en zelfbewust bestuur dat louter in het algemeen belang van Leiderdorp en met het gezicht naar de regio toe handelt."

De afgelopen twee weken is met begeleiding van formateur Robert Strijk een akkoord gesloten.

De eerste drie partijen leveren een wethouder. ChristenUnie-SGP, dat met slechts één zetel in de Leiderdorpse raad is vertegenwoordigd, 'deelt' de terugkerende Daan Binnendijk met het CDA. Ook VVD'er Willem Joosten keert na een gedwongen pauze van een maand terug in het bestuur van de Leidse buurgemeente.

D66 rondt momenteel de gesprekken af met hun wethouderskandidaat en komt na het weekend met de naam van zijn beoogde bestuurder naar buiten.

Regionale samenwerking en fusie

De vier partijen hebben in hun akkoord onder andere opgeschreven dat Leiderdorp in de resterende periode van deze raadstermijn, die afloopt in maart 2022, in ieder geval een zelfstandige gemeente blijft.

Wel wordt komend voorjaar het lopende onderzoek naar de gevolgen van een fusie tussen de gemeenten in de Leidse regio gepresenteerd. Naar aanleiding van die resultaten willen de partijen een brede discussie met alle betrokkenen starten.

Onderzoek: waar kan bezuinigd worden?

De nieuwe coalitie wil de inkomsten en uitgaven van de gemeente beter met elkaar in balans brengen. Daarbij gaan de partijen onderzoeken waar op bezuinigd kan worden.

De onroerendezaakbelasting (ozb) gaat jaarlijks omhoog met het inflatiepercentage. Dat geldt ook voor de rioolheffing, maar daar doet de nieuwe coalitie jaarlijks nog 3 procent bovenop om toekomstige investeringen te kunnen doen. Begraven wordt mogelijk goedkoper.

Snelheid op Oude Spoorbaan

Directe aanleiding voor de vertrouwensbreuk in de oude coalitie was een conflict over met welke snelheid in de toekomst gereden mag worden op de Oude Spoorbaan, die na herinrichting deel uitmaakt van de Leidse Ring Noord (LRN).

De nieuwe coalitie heeft nog niet opgeschreven wat de snelheid op de Oude Spoorbaan moet worden, maar zegt wel dat het verbeteren van de regionale bereikbaarheid en het verbeteren van de route buiten Leiderdorp om belangrijk is.

"Daarom zetten we in op de realisatie van de Leidse Ring Noord: binnen de bestaande financiële kaders, met een goede inpassing voor omwonenden, en met een goede oplossing voor kruisend langzaam verkeer."

De uitkomst waarop wordt aangestuurd is 70 kilometer per uur, als Leiden en de provincie instemmen met extra inpassingsmaatregelen om overlast voor omwonenden zo veel mogelijk weg te nemen. Leiderdorp gaat binnenkort met Leiden in gesprek over de spoorbaan en de ring.