Op de A4 bij Leidschendam is een ongeluk gebeurd met meerdere voertuigen.

De weg is dicht in de richting van Leiden. Er staat ongeveer 10 kilometer file en de vertraging is meer dan een uur.

Voor de betrokkenen bij het ongeval zijn meerdere hulpdiensten aanwezig. Onder meer een ambulance en de brandweer zijn ter plaatse.

Of er mensen gewond zijn geraakt, is niet bekend.