Verschillende gemeenten gaan in 2020 samen onderzoek doen naar de haalbaarheid van het realiseren van de zogenoemde Limes Bubble Barrier bij boezemgemaal Katwijk. Het gaat daarbij om een bellenscherm voor het afvangen van zwerfafval. De deelnemende gemeenten zijn Leiden, Leiderdorp, Katwijk, Noordwijk, Alphen aan den Rijn, Teylingen, Wassenaar, Voorschoten en Zoeterwoude.

Deze gemeenten in het stroomgebied van Rijnland gaan een samenwerking aan met hoogheemraadschap van Rijnland en stichting Coast Busters. Samen gaan zij de komst van de Limes Bubble Barrier bij boezemgemaal Katwijk proberen mogelijk te maken.

Het idee komt voort uit een burgerinitiatief van Coast Busters. Verschillende partijen zijn nu met elkaar in gesprek om dit bellenscherm vorm te geven. Het moet worden aangelegd bij de uitwatering, zodat het scherm het plastic kan afvangen dat richting de Noordzee spoelt.

Jutters in Katwijk ontdekten twee jaar geleden dat er veel kleine stukjes plastic lagen in de omgeving van het Koning Willem-Alexander gemaal, waar water via de Oude Rijn de zee instroomt. Rijnland plaatste een oliescherm om de omvang hiervan in beeld te brengen. Coast Busters en Rijnland telden een jaar lang de opgeviste deeltjes, wat uiteindelijk neerkwam op veertienduizend objecten in anderhalve week.

Omdat de kleine deeltjes niet met een gewoon rooster kunnen worden opgevangen, moet er een andere oplossing komen. De kleine stukjes plastic hinderen namelijk de pompen van het gemaal en dit kan ertoe leiden dat het land onder water komt te staan. Daarom wordt volgend jaar onderzoek gedaan naar de komst van een bellenscherm, dat is vernoemd naar de oude Romeinse grens de Limes.