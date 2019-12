De VVD, CDA, D66 en de ChristenUnie/SGP in Leiderdorp presenteren vrijdag het nieuwe coalitieakkoord dat de vier partijen hebben gesloten. De afgelopen twee weken is met begeleiding van formateur Robert Strijk een akkoord gesloten.

Leiderdorp krijgt daarmee een coalitie zonder de grootste partij Lokale Partij Leiderdorp (LPL).

In het nieuwe college keren de voormalig wethouders Daan Binnendijk (CDA) en Willem Joosten (VVD) weer terug. Zij namen op 18 november met onmiddellijke ingang ontslag toen de LPL het vertrouwen in de twee coalitiepartners opzegde.

"Na een bestuurlijk turbulente periode zijn wij blij en opgelucht dat we zeer voortvarend en tegelijkertijd uiterst zorgvuldig tot elkaar zijn gekomen", laten de coalitiepartijen in een gezamenlijke verklaring weten. "Alle partijen voelden en voelen de urgentie en verantwoordelijkheid om spoedig weer tot een stabiel bestuur te komen. Dat vraagt vertrouwen in elkaar en daarmee ook het geven van ruimte aan elkaar."