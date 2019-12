De Leidse gemeenteraad heeft dinsdagavond nieuwe regels vastgesteld voor het verkrijgen van een vergunning om panden onder te verhuren aan bijvoorbeeld studenten, wat ook wel 'verkamering' wordt genoemd.

Belangrijke punten in het nieuwe beleid zijn het maximumaantal verkamerde panden per gebied en een afstandscriterium waarmee de gemeente wil voorkomen dat hele straten worden verkamerd. De nieuwe regel is dat er tussen panden die worden onderverhuurd twee panden moeten zitten die niet worden onderverhuurd.

De stad is voor het nieuwe beleid in drie zones opgedeeld. In de buitenwijken mag maximaal 5 procent van de woningen worden onderverhuurd, in de wijken rondom het centrum 8 procent en in de binnenstad maximaal 20 procent. Het afstandscriterium geldt niet voor het centrum.