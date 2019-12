Verschillende organisaties in Leiderdorp verhuizen de komende tijd tijdelijk of permanent naar een nieuwe plek omdat het gebouw De Sterrentuin in Leiderdorp komend jaar wordt verbouwd. Het gaat onder meer om Incluzio Leiderdorp, Filmhuis Leiderdorp, de bibliotheek en het Leiderdorps museum.

Zo verhuist welzijnsorganisatie Incluzio Leiderdorp tijdelijk naar het gemeentehuis aan de Willem Alexanderlaan 1. Die verhuizing vindt plaats op 30 en 31 december. Incluzio is daarom dinsdagmiddag gesloten.

Vanaf 2 januari 2020 kunnen bewoners terecht bij de Incluzio-balie in het gemeentehuis. De activiteiten blijven net als nu plaatsvinden op verschillende andere locaties, zoals Dwars en de Splinterlaan in Leiderdorp.

Ook het Filmhuis Leiderdorp heeft tijdelijk elders onderdak gevonden. De theaterzaal in De Sterrentuin blijft na de verbouwing bestaan en het filmhuis keert er na de verbouwing ook weer terug. Het komende jaar worden de films verderop vertoond in de Scheppingskerk aan de Van Poelgeestlaan in Leiderdorp.

De bibliotheekvestiging van BplusC in Leiderdorp heeft ook een tijdelijk onderkomen. Op maandag 6 januari gaan de deuren open in gebouw De Werf een de Simon Smitweg. Eind 2020 verhuist de bibliotheek naar verwachting weer terug naar De Sterrentuin.

Niet alle organisaties keren na de verbouwing terug in De Sterrentuin. Zo heeft het Leiderdorps Museum een permanente plek gevonden in twee lokalen in de Gomarusschool aan de Vronkenlaan. In verband met die verhuizing is het museum momenteel gesloten. Op 29 februari 2020 is de heropening.