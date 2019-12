De politie heeft vrijdagmiddag een 21-jarige man uit Leiden aangehouden op verdenking van aanranding. De verdenking betreft onder meer een aanranding op 4 december in de Doelensteeg in de Leidse binnenstad.

In de nacht van 3 op 4 december werd een 24-jarige vrouw in de Doelensteeg aangerand. De verdachte pakte het slachtoffer vast waarop hij haar aanrandde. Vervolgens sloeg hij op de vlucht.

Dankzij camerabeelden kon de politie de man opsporen. Hij werd vrijdagochtend op straat aangehouden. De politie onderzoekt nog of de man ook verantwoordelijk is voor andere zedenincidenten die in Leiden hebben plaatsgevonden.

De politie startte twee dagen na de aanranding in de Doelensteeg een grootschalig opsporingsonderzoek. Dat onderzoek wordt onverminderd doorgezet.