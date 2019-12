VVD-raadslid Paul de Bruijn is donderdagavond aan het einde van de gemeenteraadsvergadering benoemd tot wethouder in Voorschoten.

Nadat De Bruijn de eed had afgelegd maakte hij een ronde langs de voltallige raad die hem feliciteerde met zijn benoeming. Hij is de opvolger van Nanning Mol, die in september vertrok om burgemeester te worden in Laren.

In september was de verwachting nog dat voormalig fractievoorzitter Sjoerd van den Dool de naar Laren vertrokken Mol zou gaan opvolgen. Zijn benoeming ging echter op het laatste moment niet door vanwege een integriteitskwestie. Er kwam een handhavingsverzoek van zijn buren over een schuurtje dat Van den Dool op gemeentelijke grond gebouwd zou hebben zonder vergunning.

De vacature voor VVD-wethouder werd daarom weer opengesteld en zo kon De Bruijn solliciteren naar het wethouderschap. De Bruijn was eerder vier jaar raadslid voor de VVD in Velzen en is sinds zijn achttiende lid van de partij.