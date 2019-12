Anneke Fennema, Kyra Schuchhard en de Leidse Watervrienden hebben woensdagavond een Leidse Vrijwilligersprijs ontvangen.

De Leidse Watervrienden hebben de organisatieprijs gewonnen. Deze prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan de vrijwilligersorganisatie die zich uitzonderlijk inzet voor de ontwikkeling van haar vrijwilligers.

Fennema ontving uit handen van wethouder Marleen Damen de Leidse Vrijwilligersprijs. Sinds de opening van museum het Leids Wevershuis in 2004 is de zeventigjarige Fennema coördinator. Ze is nog vrijwel dagelijks actief in het museum en de winkel aan de Middelstegracht.

De zeventienjarige Schuchhard ontving de eerste toekomstprijs van de Leidse Vrijwilligersprijs. Deze prijs is in het leven geroepen om een jeugdige vrijwilliger te belonen voor zijn of haar vrijwilligerswerk. Schuchhard is sinds haar dertiende actief als vrijwilliger bij onder meer Het Jeugddorp, dat in de zomervakantie twee weken lang activiteiten voor kinderen organiseert.