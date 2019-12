De gemeente Leiden organiseert op 16 en 19 december informatieavonden over de recente aanrandingen en verkrachtingen in de stad.

De afgelopen weken verschenen in diverse media berichten over vrouwen die waren aangerand in het centrum van Leiden. Op aandringen van de VVD in Leiden deed burgemeester Henri Lenferink vervolgens navraag bij de politie.

Hoewel uit de opgevraagde politiecijfers geen significante toename van het aantal aanrandingen en verkrachtingen blijkt, zijn veel mensen daar volgens de gemeente niet gerust op. Daarom heeft de gemeente besloten informatieavonden te organiseren.

Bij die avonden zijn burgemeester Lenferink, de politie, Slachtofferhulp Nederland, het Openbaar Ministerie (OM) en vertegenwoordigers van de universiteit, hogeschool en studentenverenigingen aanwezig. De avonden zijn vrij toegankelijk.

De informatieavonden vinden plaats op 16 en 19 december (17.00 tot 18.30 uur) bij verschillende studentenverenigingen. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via de site van de gemeente. Als de avonden vol zijn, worden extra bijeenkomsten georganiseerd.