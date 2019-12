Gemeente Leiden wil extra investeren in jeugdhulp. Verantwoordelijk wethouder Marleen Damen wil vooral inzetten op jeugdhulp dichtbij huis.

Kinderen die hulp of extra zorg nodig hebben vanwege psychische klachten of vanwege problemen op school of thuis, moeten volgens Damen zo snel mogelijk op de juiste plek komen waar ze de hulp kunnen krijgen die ze nodig hebben.

Als een kind een beroep doet op jeugdhulp, is het de gemeente die daar voor moet zorgen en die de rekening betaalt. De vraag naar jeugdhulp neemt toe, wat leidt tot hogere kosten en niet altijd tot de meest effectieve hulp. Damen wil daarom dat er beter gekeken wordt welk traject het beste werkt.

Nu de vraag toeneemt en de kosten oplopen, is het volgens de wethouder ook nodig om kritisch te kijken naar de verwijzingen. Damen zegt dat er extra geïnvesteerd wordt door de gemeente en dat een kind dat gespecialiseerde zorg nodig heeft die ook altijd moet krijgen. "Maar soms is zo'n verwijzing niet nodig en is de juiste hulp voorhanden dichterbij huis en met andere middelen", legt ze uit.

De gemeente Leiden werkt samen met de buurgemeenten Oegstgeest, Voorschoten, Zoeterwoude en Leiderdorp aan gezamenlijk beleid voor de toegang tot jeugdhulp.