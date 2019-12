CDA Leiderdorp heeft het college met een motie opgeroepen om een onderzoek te starten naar het aan banden leggen van het gebruik van lachgas in de Algemene Plaatselijke Verordening.

Burgemeester Laila Driessen heeft maandag laten weten zich in de motie van het CDA te kunnen vinden.

Het kabinet kwam maandag met het besluit om lachgas op landelijk niveau te verbieden. Dat is echter ingewikkeld, omdat het ook in het ziekenhuis en in gebruiksvoorwerpen zoals een slagroomspuit wordt gebruikt.

Het CDA in Leiderdorp wil zo'n landelijk verbod niet afwachten en wil daarom het probleem lokaal alvast aanpakken.

Naast het onderzoeken van het verbieden van het gebruik, roept het CDA ook op om in het preventiebeleid expliciet in te zetten op voorlichting over de risico’s en gevolgen van het gebruik van lachgas .