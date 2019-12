De personen op de foto's die rondgaan op sociale media hebben volgens de politie niets te maken met het onderzoek naar de reeks aanrandingen in de stad. Mensen riepen via sociale media onder meer op om uit te kijken naar een 'gevaarlijke jongeman' die diverse aanrandingen op zijn geweten zou hebben.

De politie noemt de foto's die rondgaan "alarmerend". "Uit onderzoek is gebleken dat deze personen geen rol hebben in het onderzoek. We vragen iedereen met klem om dit soort foto's niet te verspreiden", laat een woordvoerder politie vrijdagavond weten.

In de nacht van dinsdag op woensdag werd voor de derde keer in korte tijd een jonge vrouw aangerand in de binnenstad van Leiden. Studentenverenigingen riepen hun leden eerder op om extra alert te zijn op verdachte situaties.

Hoewel het aantal zedendelicten in de stad ongeveer gelijk is als in 2018, zegt de politie de ontstane onrust te begrijpen. Het onderzoek naar de daders heeft hoge prioriteit en er zijn extra rechercheurs op de zaak gezet. Ook wordt er extra gesurveilleerd in de binnenstad.