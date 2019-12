De uitreiking van de Leidse sportprijzen vindt op 7 februari voor het eerst plaats in Gebr. De Nobel. De afgelopen jaren gebeurde dat in de Aalmarktzaal van de Stadsgehoorzaal in Leiden.

Ook is de jurysamenstelling veranderd. De jury bestond voorheen uit een oud-sporter, een oud-coach en een sportjournalist van het Leidsch Dagblad. Daar wordt nu van afgeweken door een vijfkoppige jury samen te stellen.

"We hebben geëvalueerd en gekeken hoe we sporters meer kunnen betrekken bij de keuzes", vertelt voorzitter Rolf Marselis van de Leidse Sport Federatie (LSF). "Er is een nieuw initiatief, de Leidse sportambassadeurs van oud-sporters. Daar komen er drie van in en die gaan om de twee jaar wisselen."

De jury bestaat dit jaar uit sportambassadeur Gerard van den Berg, sportambassadeur Jeroen Straathof, een derde nog onbekende sportambassadeur, sportjournalist Reanne van Kleef van Sleutelstad en topsportcoördinator van Topsport Leiden, Tjeerd Scheffer.

De categorieën blijven wel hetzelfde. Er zijn prijzen in de categorieën Sportman, Sportvrouw, Sportteam, Aangepaste Sporter en Sportcoach. Sporters en coaches kunnen worden genomineerd via de website van de LSF.