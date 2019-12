De website van de gemeente Leiden is het hele weekend onbereikbaar vanwege groot technisch onderhoud. Hierdoor is het niet mogelijk om afspraken te maken of digitale formulieren in te sturen.

De website gaat offline van zaterdag 7 december om 13.00 uur tot en met zondag 8 december. Op maandag 9 december is de digitale omgeving van de gemeente Leiden weer volledig bereikbaar.