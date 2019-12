Een 24-jarige vrouw is in de nacht van dinsdag op woensdag rond 3.00 uur door een onbekende man bedreigd en aangerand in de Doelensteeg in Leiden.

Na het incident vluchtte de dader te voet in de richting van de Doelengracht. Hij is nog niet aangehouden.

Volgens een signalement van de politie gaat het om een man in de leeftijd van 18 tot 25 jaar met een normaal postuur en kort, donker haar.

De politie hoopt te spreken met getuigen van de aanranding.