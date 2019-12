De provincie Zuid-Holland heeft het bewonersinitiatief Vogelwijk Energiezuinig in Leiden een subsidie van ruim 50.000 euro toegekend.

"We zijn er erg blij mee", reageert woordvoerder Cees Meijer. "Met dat geld kunnen we gaan onderzoeken welke middelen we het beste kunnen inzetten om in 2050 duurzaam en aardgasvrij te zijn."

Het bewonersinitiatief Vogelwijk Energiezuinig loopt al enige tijd en richtte zich vooral op kleine maatregelen op het gebied van isolatie en energiebesparing. De Vogelwijk bestaat voor het grootste deel uit huizen uit de jaren twintig en dertig die in particulier bezit zijn.

De wijk hoort niet bij de gebieden waar de gemeente Leiden prioriteit aan geeft als het gaat om energietransitie. Daarom heeft de Vogelwijk zelf het initiatief genomen om een aardgasvrije wijk te worden in 2050. De buurt heeft daarom een beroep gedaan op een subsidieregeling van de provincie Zuid-Holland.

De voorwaarde van de provincie is wel dat de bewoners zelf veel tijd besteden aan het project.