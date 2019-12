De politie heeft na een melding zondag rond 13.00 uur een overleden persoon aangetroffen in in het water op het terrein van een camping aan de Croneystein in Leiden, meldt Politie Den Haag via Twitter. Het zou gaan om een 67-jarige man uit Noordwijk.

De man is vermoedelijk om het leven gekomen door een "noodlottig ongeval".

De hulpdiensten zijn massaal uitgerukt. Een politiehelikopter vloog boven het terrein en de politie heeft afzettingen gemaakt.

Nabij het water is zorginstelling Ipse de Bruggen en stadscamping De Stochemhoeve. In de wintermaanden is de camping gesloten.