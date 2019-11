De gemeente Leiderdorp heeft een aantal gebieden aangewezen waar rond de jaarwisseling geen vuurwerk afgestoken mag worden. Het gaat om het Weteringpark, de Bloemerd, de Houtkamp, het Doeshavengebied en het gebied rond de Buitenhofvijver.

Voorgaande jaren had de gemeente ook een aantal vuurwerkvrije gebieden aangewezen. Dit jaar is het Weteringpark toegevoegd aan de lijst.

Het is wederom niet toegestaan om vuurwerk af te steken in een passage of een onderdoorgang, portiek of galerij. Dit geldt ook voor alle andere plekken waar vuurwerk hinder of overlast kan veroorzaken.

In de gemeente mag vuurwerk alleen worden afgestoken op oudejaarsdag vanaf 18.00 uur tot 1 januari 2.00 uur.