Drie opleidingen van de Universiteit Leiden horen tot de best beoordeelde universitaire opleidingen van Nederland. Dat staat in de Keuzegids Universiteiten 2020, die woensdag is uitgekomen.

Het gaat om de opleidingen Liberal arts and sciences: global challenges, Oude Nabije Oosten-studies en Biomedische Wetenschappen. Zij scoren 88 en tweemaal 84 punten. 100 is de maximale score.

Op plek één staat Plantenwetenschappen van de Universiteit van Wageningen (96 punten) en op plek twee Technische Natuurkunde van de Universiteit Twente (90 punten). Daarna volgen drie universitaire opleidingen met 88 punten, waarvan Leiden er één is.

In de Keuzegids worden de universitaire opleidingen in Nederland onder de loep genomen. De gids wordt gemaakt door een onafhankelijke redactie zonder sponsoring door bedrijven, instellingen of de overheid, en maakt gebruik van onder meer de Nationale Studenten Enquête (NSE) die elk jaar door studenten wordt ingevuld.

De ranglijst met de beste universiteiten en de complete Keuzegids wordt later woensdag bekend gemaakt.