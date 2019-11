De BplusC Bibliotheek Leiderdorp is van 16 december tot 6 januari tijdelijk gesloten, vanwege het voorbereidingen van de verhuizing naar een ruimte aan De Werf aan de Simon Smitweg in Leiderdorp.

De verhuizing is noodzakelijk omdat de Sterrentuin waar de bibliotheek nu gevestigd is, wordt verbouwd. Tijdens de verhuisperiode mogen leden van de bibliotheek geleende boeken langer houden. In deze periode kunnen zij terecht in de andere BplusC-bibliotheken in Leiden.

De huidige openingstijden van de bibliotheek zijn ook op de nieuwe locatie van toepassing. Bovendien worden dezelfde activiteiten georganiseerd, zoals lezingen, Klik & Tik, het Taalcafé en het Digitale spreekuur. Ook zullen er studie- en werkplekken zijn.