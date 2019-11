Leiden start begin volgend jaar een proef met nieuwe materialen voor verkeersborden. Op kleine schaal wordt getest met borden gemaakt van onder andere bamboe en gerecycled kunststof.

Op basis van de proef wordt besloten welke materiaal in de toekomst gebruikt wordt bij de vervanging van verkeersborden.

In totaal worden circa achthonderd borden vervangen. Zo'n honderd borden zijn overbodig en verdwijnen uit het straatbeeld. De verwijderde borden worden indien mogelijk opgeknapt en klaar gemaakt voor hergebruikt.

De ongeveer 13.000 verkeersborden in de stad ondergaan op gezette tijden regulier onderhoud. De huidige borden zijn van duurzaam materiaal, maar ook dat moet af en toe worden schoongemaakt en gerepareerd.

Na de schoonmaakactie in het centrum van een aantal jaar geleden zijn nu de borden in de Merenwijk en Leiden-Noord aan de beurt. Begin 2020 zijn de borden in deze twee wijken ‘opgeschoond’ en volgen de andere wijken.

De opschoonactie in de wijken is volgens de plannen van de gemeente over vijf jaar klaar.