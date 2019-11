De sloopwerkzaamheden aan de woningen bij de Zijlsingel in Leiden zijn hervat. In opdracht van woningbouwcorporatie Portaal is het bedrijf Vlasman eind augustus gestart met het afbreken van tientallen woningen in de Evertsenstraat, de Van Speykstraat, de Trompstraat en de Zijlsingel.

Na een periode van enkele weken, waarin de sloop van de woningen aan de rand van de Leidse Zeeheldenbuurt stil lag, zijn de werkzaamheden weer begonnen. Het werk moest worden stilgelegd omdat de woningbouwcorporatie geen toestemming had voor het gebruik van de buitenruimte aan de Zijlsingel.

"De toestemmingsaanvraag is in behandeling bij de gemeente. Zodra we akkoord hebben, kunnen we op basis van een goedgekeurd plan voor de bereikbaarheid, veiligheid, leefbaarheid en communicatie (BVLC) het werk hervatten", meldde woordvoerder Wendy Grimbergen van Portaal enkele dagen geleden. Inmiddels zijn de sloopmachines weer terug.

Op de plek van de gesloopte woningen worden de komende jaren nieuwe huizen gebouwd.