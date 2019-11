Melanie Schultz van Haegen is de nieuwe voorzitter van de Raad van Toezicht van de Pieterskerk in Leiden. Ze volgt Rogier van der Sande op, die na zeven jaar afscheid neemt.

Schultz van Haegen is sinds april 2018 CEO bij Porticus, een internationale organisatie die de filantropische programma's ontwikkelt en beheert van instellingen die zijn opgericht door ondernemers uit de familie Brenninkmeijer.

Na haar studie bestuurskunde aan de Universiteit Leiden had Schultz van Haegen verschillende politieke functies, waaronder staatssecretaris en minister van Verkeer en Waterstaat. Ook was zij gemeenteraadslid en wethouder Economische Zaken in Leiden voor de VVD.

Schultz van Haegen noemt het eervol om het voorzitterschap van de Raad van Toezicht bij de Pieterskerk Leiden over te mogen nemen. "Sinds mijn studententijd kom ik al in de Pieterskerk. De kerk heeft mij altijd gefascineerd. Het is het centrale monument in Leiden, daar zet ik mij de komende jaren graag voor in."

Haar voorganger werd per 1 januari 2019 voorzitter van de Unie van Waterschappen en stelde vervolgens zijn voorzitterschap bij de Stichting Pieterskerk Leiden ter beschikking.