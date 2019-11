Een Nederlandse tropenarts is in isolatie opgenomen in het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC), omdat hij in Sierra Leone besmet is geraakt met het lassavirus.

De arts is ziek geworden tijdens het werk in Sierra Leone en met een speciale vlucht naar Nederland gebracht. De GGD en het RIVM onderzoeken met wie de patiënt contact heeft gehad, zodat verspreiding van het virus kan worden tegengegaan.

Het lassavirus komt voor in West-Afrika en wordt overgebracht door een bepaald soort muizen. Ook kunnen mensen elkaar besmetten. Het RIVM meldt dat patiënten meestal geen klachten krijgen, "maar soms kunnen mensen zulke ernstige klachten krijgen dat ze overlijden".

In Nederland is in de afgelopen veertig jaar twee keer lassakoorts bij iemand vastgesteld. De laatste keer was in 2000, toen een man die in Sierra Leone als chirurg werkte ernstig ziek werd. Als van een patiënt vermoed wordt dat hij lassakoorts heeft, wordt hij naar een van de universitair medisch centra (UMC's) gebracht voor behandeling in isolatie.