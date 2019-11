De brandweer is dinsdag uitgerukt voor een brand in de berging van een flatgebouw aan de Agaatlaan in Leiden.

De brandweer is met meerdere eenheden ter plaatse en schaalde kort voor 12.00 uur op naar een zogeheten 'middelbrand'. Het is nog niet bekend hoe de brand is ontstaan en of er mensen aanwezig waren in het pand.

Bij de flats aan de Agaatlaan vindt momenteel een grootscheepse renovatie plaats.