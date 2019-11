Museum De Lakenhal organiseert op maandag 25 november een prikkelarme middag van 13.00 tot 17.00 uur.

Het Leidse museum is die middag enkel geopend voor mensen die prikkels niet goed kunnen verwerken door bijvoorbeeld niet-aangeboren hersenletsel of een beperking. Tijdens de prikkelarme middag is de tentoonstelling Jonge Rembrandt – Rising Star exclusief geopend, de rest van het museum is gesloten.

Voor de bezoekers is een speciale rustruimte ingericht waar zij eventueel kunnen bijkomen. Ook is de belichting aangepast, mogen er twaalf bezoekers per tijdslot naar binnen en zijn er krukjes en oordopjes aanwezig die de zaal mee in kunnen worden genomen.

Tijdens de middag zijn er ook gastheren- of vrouwen aanwezig om de bezoekers te ontvangen en begeleiden.