De sinterklaasintocht in leiden is zaterdag feestelijk en probleemloos verlopen, zegt een politiewoordvoerder in gesprek met NU.nl.

De Sint en zijn Pieten kwamen rond 12.00 uur aan op de Beestenmarkt. Daar werd de goedheiligman opgewacht door honderden toeschouwers. Zo'n drie kwartier later vertrok hij naar de Hooglandse Kerkgracht, vergezeld door een dj-piet en verschillende danspieten.

Leiden zette dit jaar uitsluitend roetveegpieten in bij de intocht.

Ook in andere steden verliep de sinterklaasintocht relatief rustig. In Emmen, Leeuwarden en Groningen dreigde de sfeer even om te slaan, maar de situatie liep nergens uit de hand.