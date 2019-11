De gemeente Leiden neemt geen extra veiligheidsmaatregelen in verband met de geruchten over een toename van het aantal aanrandingen in de stad, schreef burgemeester Henri Lenferink donderdagavond in een brief aan de gemeenteraad.

Eerder deze week verschenen in diverse media berichten over vrouwen die zouden zijn aangerand in het centrum van Leiden. Op aandringen van de VVD in Leiden deed de burgemeester vervolgens navraag bij de politie.

Uit de opgevraagde politiecijfers blijkt dat er geen significante toename is van het aantal aanrandingen en verkrachtingen. In heel Leiden vonden vorig jaar 37 aanrandingen en zeventien verkrachtingen plaats. Dit jaar werden tot op heden 38 mensen aangerand en vijftien mensen verkracht, volgens Lenferink voornamelijk jonge vrouwen.

Lenferink schreef dat hij zich realiseert dat het om "zeer heftige en ingrijpende" gebeurtenissen gaat die begrijpelijkerwijs het gevoel van veiligheid beïnvloeden van de inwoners van Leiden. "Zonder het te willen bagatelliseren, moet ik gezien het beeld van de huidige situatie en de cijfers echter tot de conclusie komen dat er geen reden is voor een specifieke aanpak."