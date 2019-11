De anderhalf jaar durende verbouwing van het stadhuis in Leiden start in januari 2020. Op 17 december van dit jaar vindt daar de laatste raadsvergadering van de gemeente plaats en de laatste trouwerij is op 19 december.

De afdeling burgerzaken op het Stadhuisplein is op 3 januari voorlopig voor het laatst open. Dat geldt eveneens voor de balies in het Stadsbouwhuis aan de Langegracht. Vanaf 6 januari moeten Leidenaren voor onder meer het aanvragen van een nieuw paspoort of rijbewijs naar de Bargelaan 190.

De raadsvergaderingen worden tijdens de verbouwing gehouden in het gebouw van het Hoogheemraadschap van Rijnland aan de Archimedesweg 1. De raadscommissie vergadert in Level Leiden.

De gemeente Leiden neemt niet al het meubilair mee naar het vernieuwde pand. Gebruikte bureaus, stoelen, vergadertafels en ladeblokken worden weggegeven aan maatschappelijke organisaties, zoals scholen en verenigingen in Leiden.