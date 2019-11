De Rechtenfaculteit van de Universiteit Leiden overweegt de aankoop van het voormalige Museum van Natuurlijke Historie aan de Raamsteeg in de Leidse binnenstad.

Het gebouw moet samen met het huidige Kamerlingh Onnesgebouw van de universiteit aan de Steenschuur het Leiden Law Park gaan vormen. Het komende jaar onderzoekt een kwartiermaker de mogelijkheden en haalbaarheid, waarbij wordt samengewerkt met de gemeente Leiden en de Provincie Zuid-Holland.

Het Leiden Law Park moet een "bruisende plek" rondom het Van der Werfpark worden waar onderzoekers en studenten van de universiteit kunnen samenwerken met het bedrijfsleven.

Het onderzoek gaat maximaal 300.000 euro kosten, laat wethouder Dirkse weten. De universiteit, gemeente en provincie hebben afgesproken dat ze alle drie evenveel meebetalen.

Het pand is op dit moment nog in handen van het Rijksvastgoedbedrijf en de aanschaf vormt en groot onderdeel van het onderzoek. Verder wordt er gekeken naar de manier waarop studenten kunnen worden betrokken bij de ontwikkeling en hoe economische bedrijvigheid kan worden bevorderd.

Verbondenheid faculteit en stad

De gemeente Leiden is enthousiast over de plannen van de universiteit. "Dit plan is niet alleen goed voor de faculteit zelf, maar draagt ook bij aan de lokale economie en is dus goed voor de hele stad", vindt wethouder Paul Dirkse.

"We zien de verschuiving van internationaal recht (en aanverwante studies) naar Den Haag. Met dit plan krijgt de traditie van verbondenheid van deze faculteit met de stad Leiden een langetermijn vervolg."

Als het aan de gemeente Leiden ligt vormt ook het gesprek met omwonenden een belangrijk onderdeel van het onderzoek. De universiteit laat in een toelichting op de plannen weten weten dat buurtbewoners niet meteen hoeven te vrezen voor enorme drukte in het gebied, omdat er begonnen wordt met kleine bedrijven in een zogenaamd groeimodel.

Over een jaar wordt bekend of de plannen doorgaan.