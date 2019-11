Reizigersvereniging Rover wil dat buslijn 386 tussen Oegstgeest en Den Haag in de spitsuren blijft rijden nadat vervoersbedrijf Arriva had besloten om de buslijn volledig te schrappen.

Dat besluit nam Arriva omdat de gemiddelde bezetting van 2,5 passagiers per busrit te laag is.

Reizigersvereniging Rover wil echter voorkomen dat lijn 386 helemaal niet meer gaat rijden. De vereniging zoekt naar een oplossing bij de Provinciale Staten. Door gebruik te maken van het OV-amendement 529 is het mogelijk om de buslijn tijdens spitsuren te behouden.

Ook reizigers zelf zijn in actie gekomen. Er is een online petitie opgericht om de buslijn te behouden. Die is onder meer ondertekend door een buschauffeur die zegt zich niet te herkennen in de magere bezetting.

De vraag is echter of Arriva meegaat in de bezwaren van reizigers en Rover. Donderdagavond zal de gemeenteraad van Oegstgeest zich buigen over de kwestie. Dan wordt ook duidelijk wat de gemeente gaat doen om de buslijn te behouden.