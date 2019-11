Het lichaam van de vermiste Karin Heemskerk (51) uit Leiden is dinsdagmiddag waarschijnlijk gevonden in het water bij het Vlietland in Leiden, meldt de politie via Twitter.

De vermiste vrouw werd op 27 oktober voor het laatst gezien, vlak voor middernacht bij haar woning aan het Jeltje de Bosch Kemperpad in Leiden. Ze is vermoedelijk vertrokken met haar zwarte Toyota Aygo. Het lichaam dat dinsdag is gevonden, lag in een dergelijk model auto.

De politie startte een zoekactie met ruim zeventig agenten. Dinsdagmiddag zocht de politie op en rond het water in Leiden en Voorschoten met behulp van een sonarboot en speurhonden.

Een politiewoordvoerder liet dinsdagochtend aan NU.nl weten dat de politie alle scenario's openhoudt. Dinsdagavond zal er aandacht voor de zaak zijn in het programma Opsporing Verzocht.