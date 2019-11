De politie gaat dinsdag verder met de zoektocht naar een 51-jarige vrouw uit Leiden die sinds 27 oktober vermist wordt.

De politie startte vrijdag al een zoekactie met ruim zeventig agenten en mensen van het Veteranen Search Team. Tot dusver leverde die actie nog niets op.

De politie meldt dinsdag via Twitter dat de zoektocht naar de vrouw onverminderd doorgaat. Er wordt dinsdagmiddag door de politie op het water met behulp van een sonarboot en speurhonden gezocht in Voorschoten en Leiden.

Een politiewoordvoerder liet dinsdagochtend al aan NU.nl weten dat de politie alle scenario's openhoudt. Dinsdagavond zal er aandacht voor de zaak zijn in het programma Opsporing Verzocht.

De vermiste vrouw is voor het laatst gezien op 27 oktober vlak voor middernacht aan bij woning aan het Jeltje de Bosch Kemerpad in Leiden. Ze is vermoedelijk vertrokken met haar zwarte Toyota Aygo, die voorzien is van twee opvallende zilverkleurige strepen. Van de auto is tot dusver ook nog geen enkel spoor.