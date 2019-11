Een beschonken jongeman is zondagavond met zijn scooter de sloot ingereden op de hoek van de Willem-Alexanderlaan met de Ericalaan in Leiderdorp. Omstanders troffen de jongen in het water aan en alarmeerden de hulpdiensten die vervolgens met spoed ter plaatse zijn gekomen.

In eerste instantie weigerde de bestuurder de hulp van de toegesnelde politieagenten die hem uit het water wilde trekken. Uiteindelijk heeft men het voor elkaar gekregen om de jongen uit het water te halen waarna hij een speciaal warmtefolie en een extra deken om zich heen kreeg. Daarna is ook zijn scooter uit het water gehaald.

Omdat met deze temperaturen onderkoeling op de loer ligt en niet duidelijk was hoe lang de jongen in het water heeft gelegen, is door de politie met spoed een ambulance opgeroepen. De doorweekte jongen is ter plekke nagekeken en uiteindelijk bleek vervoer naar het ziekenhuis niet noodzakelijk.

Daarop werd de scooterrijder aangehouden en meegenomen naar het politiebureau.