Een geparkeerde auto aan de Richard Holstraat in Leiden stond vrijdagochtend rond 5.00 uur in brand. In de nacht van zondag op maandag brandde er ook al een auto uit in Leiden.

De brandweer heeft het vuur geblust, maar kon niet voorkomen dat de auto ernstig beschadigd raakte.

Brandstichting wordt, net als bij de autobrand aan de Koppoelplaats, niet uitgesloten. Er wordt onderzoek naar gedaan.