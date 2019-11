Leiden heeft woensdagavond tijdens het sportcongres een officieel startsein gegeven voor de vorming van een lokaal sportakkoord om zoveel mogelijk mensen te motiveren te gaan sporten.

Het lokale sportakkoord is een Leidse uitwerking van het nationale sportakkoord. "Het mooie is dat het ministerie nu geld beschikbaar stelt om die landelijke doelen te vertalen in afspraken tussen sport in Leiden, maar ook bijvoorbeeld welzijnsaanbieders, onderwijs en ondernemers. We gaan kijken of we met z'n allen een coalitie kunnen vormen om die doelen na te streven", vertelt sportwethouder Paul Dirkse.

De start van de vorming van het akkoord werd ondertekend door Dirkse, Gymsport Leiden en roeivereniging Die Leythe. Het sportakkoord moet in maart of april zijn afgerond. Tegen die tijd hoopt Dirkse dat zeventig organisaties hun handtekening onder het akkoord hebben gezet.

Voor het eind van het jaar wordt een sportformateur aangesteld die samen met sportverenigingen zal werken aan de vorming van het akkoord.